Ländle-Adlerin segelt am Berg Isel zu Goldmedaille

Nachdem sich die Dornbirnerin Eva Pinkelnig am Samstag im Kampf um den Staatsmeistertitel auf der Normalschanze in Stams noch Daniel Irschko-Stolz hatte geschlagen geben müssen, schlug die 33-Jährige am Sonntag dafür umso eindrucksvoller zu und sicherte sich am legendären Berg Isel in Innsbruck den Titel auf der Großschanze.