Streit, weil Sirene den Nachbarn zu laut ist

Jetzt ist es still

Dem Bürgermeister wurde sogar mit Amtshaftungsklage gedroht. Dieser sah sich daher gezwungen, eine Abschaltung zu veranlassen. „Mir ist das völlig unbegreiflich. Ich hätte nie gedacht, dass das zu so einem Problem werden kann“, dröhnt Radatz angesichts der rechtlichen Schwierigkeiten der Kopf. Doch wie oft heult diese Sirene eigentlich? Laut Ortschef gab es im Vorjahr abseits der wöchentlichen Sirenenprobe Samstagmittag nur zwei Alarme. Fürs Erste bleibt es jetzt still. Ob auch Ruhe in der Sache einkehren wird, wird sich noch zeigen.