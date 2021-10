In der Schaltzentrale der Anti-Mafia-Einheit

Soll Österreich wie die Niederlande Flüchtlinge aus einem griechischen Lager aufnehmen?

In Österreich und den Niederlanden, die mit 17 Millionen Einwohnern etwa doppelt so groß sind, wurden gleich viele Asylanträge gestellt. Nämlich 22.000! Allein 3400 von Afghanen in diesem Jahr. Österreich ist somit an dritter Stelle in der Europäischen Union, was die Schutzgewährung betrifft.