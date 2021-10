Jakob Pöltl mit neun Punkten am Geburtstag

Die San Antonio Spurs haben zum Abschluss der NBA-Preseason einen souveränen Sieg gefeiert. Zum 126:98 gegen die Houston Rockets am Freitag steuerte Jakob Pöltl an seinem Geburtstag neun Punkte, sieben Rebounds, drei Assists sowie zwei Blocks in 28:57 Minuten Spielzeit bei. Der Wiener wurde 26 Jahre alt.