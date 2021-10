Texas: Abtreibungskliniken arbeiten wieder

Das Gesundheitszentrum Whole Woman‘s Health, zu dem vier Abtreibungskliniken gehören, erklärte am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter, in Einklang mit der Entscheidung eines Bundesrichters entsprechende Behandlungen wieder anzubieten. „Dieses Verbot hat den Texanerinnen geschadet, und jetzt können wir ihnen helfen.“