„Der Bezirk muss wegen ein paar Ignoranten leiden“

Heute knackte der Bezirk Braunau mit einer 7-Tages-Inzidenz von 401 wieder die kritische Marke. Nun muss die Gemeinde am Inn gegen drei Hürden ankämpfen, will es Ausreisekontrollen - es wären die dritten - verhindern. Wird diese Hochinzidenz sieben Tage gehalten, bleibt die Impfquote so niedrig und füllen sich die Intensivbetten nur um drei Personen mehr wird Braunau wieder „zugesperrt“.