Dieses Theater-Stück geht unter die Haut

Kriegsrückkehrer Beckmann steht vor den Scherben seines Lebens und will sich umbringen. Doch die Elbe spuckt ihn wieder aus, und so irrt er von Tür zu Tür auf der Suche nach einem Platz in der Gesellschaft. Und wird doch von Jedem abgewiesen - an den Krieg will keiner mehr erinnert werden. „Draußen vor der Tür“ schrieb Wolfgang Borchert nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs binnen acht Tagen nieder; er selbst war ebenfalls Kriegsversehrter und starb schon mit 26 Jahren an den Folgen.