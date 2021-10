Sturm: Das muss gegen Rieds Wikinger besser werden

Gegner Ried ist in der aktuellen Phase ein schwer ausrechenbarer. Cheftrainer Andi Heraf fällt mit Kehlkopfentzündung ja bis auf unbestimmte Zeit aus. „Da wissen wir selber nicht genau, wie viel Heraf da in der Mannschaft steckt - oder wie viel vom Interimstrainer Christian Heinle“, so Ilzer, der die Oberösterreicher genau beobachtet. „Man hat bei ihnen in Klagenfurt und in einem Testspiel gegen Steyr schon die Duftmarke des aktuell tätigen Trainers und seiner Idee bemerkt. Aber generell muss man Ried Respekt zollen, die haben 13 Punkte mit ihren Tugenden geholt.“