Die besten TV-Highlights für das Wochenende!

Gruselig dann auch das weitere Film-Highlight am Samstag, „Queen of Spades - Through the Looking Glass“, um 22.30 Uhr auf Tele 5. Vier befreundete Teenager führen ein uraltes Ritual aus, bei dem dreimal die Worte „Pik-Dame“ gesprochen werden müssen. Was die vier Freunde für ein gruseliges Schauermärchen gehalten haben, wird aber bald bitterer Ernst.