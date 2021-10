Vorwurf Geheimnisverrat: Ex-Beamter freigesprochen

Freispruch im Zweifel

Der Staatsanwalt gab sich überzeugt, dass der Angeklagte diese nach außen gespielt hatte. Die Richterin befand am Ende, es gebe zwar „einige Indizien“, die doch in diese Richtung deuteten: „Die Anklage ist keinesfalls ein Hirngespinst.“ Am Freitag war der betreffende Redakteur der Online-Plattform als Zeuge aufgetreten und hatte betonte, er habe das Material nicht vom Angeklagten erhalten. Darüber hinaus bestätigte sich, dass der brisante Inhalt im Innenministerium an mehrere Empfänger gegangen war, sodass grundsätzlich ein größerer Personenkreis die Möglichkeit gehabt hätte, es in die Medien zu tragen. „Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass Sie das waren“, sagte die Richterin, weshalb in diesem Punkt ein Freispruch im Zweifel erging.