Corona-Ampel: Salzburg wieder in der roten Zone

Höchste Fallzahlen in Hallein, Braunau und Scheibbs

Die höchsten Fallzahlen gibt es neuerdings in Hallein gefolgt von Braunau und Scheibbs. Alle drei Bezirke waren in der Corona-Pandemie immer wieder einmal auffällig geworden. Bei der risikoadjustierten Inzidenz ist Tamsweg im Lungau mit 720 einsamer Spitzenreiter. In der Testregion Vorarlberg, wo die Schule mittlerweile ohne Testen abläuft, sind alle Bezirke in beiden Bewertungen unter der Inzidenz von 100.