Prognose: Knapp 250 Intensivpatienten in 2 Wochen

Entwicklung in einzelnen Bundesländern unterschiedlich

Auf Normalstationen erwarten sie am 27. Oktober 746 Covid-19-Patienten. Am Mittwoch benötigten österreichweit 213 Schwerkranke intensivmedizinische Versorgung. Auf Normalstationen mussten 652 SARS-CoV-2-Infizierte behandelt werden. Die Inzidenz, die am Mittwoch 142,3 betrug, soll laut den Experten auf 152 Fälle je 100.000 Einwohner am kommenden Mittwoch steigen. Die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern ist dabei unterschiedlich. Die Spannbreite der Sieben-Tage-Inzidenz am letzten Prognosetag reicht von 64 in Vorarlberg bis 236 in Salzburg.