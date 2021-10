Täter psychisch krank? „Vieles spricht dafür“

Pfeil und Bogen sind ein ungewöhnliches Mordinstrument. Was sagt die Auswahl dieser Waffen über den Täter aus?

Vielleicht wenig – wegen ihrer einfachen Verfügbarkeit. Vielleicht viel. Weil sie ja schon in antiken Schlachten verwendet wurden – und der Schütze somit irgendein Zeichen setzen wollte. In den 35 Jahren, in denen ich mittlerweile als Gerichtspsychiater tätig bin, war ich nur fünfmal mit Menschen konfrontiert, die mit einer Armbrust töten wollten.