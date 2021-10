EA löscht Ex-Raiders-Coach Gruden aus „Madden NFL“

Keine Seltenheit

Es ist nicht das erste Mal, dass EA als Reaktion auf Ereignisse in der realen Welt Änderungen an seiner erfolgreichen Football-Serie vornimmt. Im Jahr 2020 änderte das Unternehmen laut „The Verge“ alle Verweise auf die Washington Redskins in „Madden NFL 21“, nachdem sich die Mannschaft umbenannt hatte. Der ehemalige Tight End der New England Patriots, Aaron Hernandez, wurde aus „Madden NFL 25“ entfernt, nachdem er 2013 wegen Mordes verurteilt worden war. Und Ray Rice, ehemaliger Running Back der Baltimore Ravens, wurde aus „Madden NFL 15“ entfernt, nachdem ein Video aufgetaucht war, in dem er seine Frau schlug.