Handy-Räuber schlugen 12-jährigen Schüler nieder

Ein 12-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land wurde am 12. Oktober 2021 um 07.10 Uhr in auf der Langgasse in Linz, am Weg in die Schule von zwei bislang unbekannten Tätern mit den Worten „Gibst du Handy“ aufgefordert ihnen das Handy zu übergeben. Da der Schüler dem nicht nachkam, wurde er von einem der Täter an den Schultern angerempelt und fiel zu Boden.