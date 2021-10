Kletter-Ass Lea Kempf(t) sich bis aufs Stockerl

Zum Geburtstag selbst beschenkt

Mit dem Platz auf dem Stockerl beschenkte sich die Sportgymnasiastin übrigens selbst zum gestrigen 17. Geburtstag. Jetzt steht nur noch ein Fels-Trainingslager in Arco (It) an, bevor eine zweiwöchige Trainingspause folgt, um die Batterien für die neue Saison wieder aufzuladen.