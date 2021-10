Lehár-Festival-Chef inszeniert Hochglanz-Theater

„Theater ist für mich Hochglanz und Erlebnis“, hält Thomas Enzinger, Intendant des Lehár-Festivals in Bad Ischl, auch in seiner Operetteninszenierung „Der Graf von Luxemburg“ für das Linzer Musiktheater an seiner Strategie fest. Das Publikum erwartet also bei der Premiere am Freitag eine opulente Produktion.