Die „Krone“ stellt Hundezonen auf den Prüfstand

Es geht um das große „Hundeglück.“ Sie wissen schon, mit diesem doch sehr positiven Wörtchen beschreiben viele Wiener das, was aus Bello & Co. am anderen Ende rauskommt. Im Herbst und Winter ist es besonders schlimm. Im Schutze der Dunkelheit stehlen sich die „schwarzen Schafe“ unter den Hundehaltern noch lieber aus der Verantwortung. Was soll ich sagen: Das Herrl` und sein G’scherl sorgen immer wieder für heftige Debatten. Dabei wäre es so einfach. Ich erkläre es an dieser Stelle gerne: Gratis Kotbeutel aus einem der zahlreichen gut gekennzeichneten Spender nehmen, bücken, das „Häufchen“ aufnehmen und ab damit in den Müll. So schwierig ist es wirklich nicht. Und wer seinen Hund tatsächlich liebt, sorgt auch dafür, dass er nicht im Zentrum von Diskussionen steht.