„Bei der WM bin ich als Fan des Teams dabei!“

Und was war Ihr größter Fehler, Ihre größte Enttäuschung?

Im Nachhinein ist das immer schwierig, da ich keine Schuldzuweisungen machen will. Aber vielleicht hätte man im Vorfeld der EURO 2016 eingreifen müssen, weil sich abgezeichnet hatte, dass man nur auf das Prinzip Hoffnung gesetzt hat, nur darauf, dass man so wie in der Quali den Reset-Knopf drückt und alles läuft wieder. Das ist nicht geschehen.