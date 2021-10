„Impfmuffel-Bezirke“ in NÖ werden Corona-Hotspots!

Aufgebessert werden soll die Quote in den „Impfmuffel-Regionen“ auch durch das Angebot der Impfbusse. In Zusammenarbeit mit Gemeinden und Firmen machen die sechs mobilen Stationen deshalb insbesondere in jenen Regionen einen Impf-Stopp, in denen eine unterdurchschnittliche Impfrate vorliegt.