Regierungspakt von ÖVP/FPÖ in groben Zügen fertig

Die Verhandlungen für ein Arbeitsübereinkommen zwischen der Oberösterreichischen Volkspartei und der FPÖ Oberösterreich schreiten voran. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner ziehen am Sonntag eine erste Zwischenbilanz: „Hinter uns liegt eine intensive Verhandlungswoche mit guten und zielorientierten Gesprächen. Wir haben in wesentlichen Bereichen eine tragfähige Basis gefunden, um die vor uns liegenden entscheidenden Herausforderungen in den nächsten Jahren anzugehen.“