„Firmen müssen nicht jeden Blödsinn mitmachen“

Vom Schweißen über das Schleifen von Kanten - bei Wiesner-Hager sitzt jeder Handgriff. Rund 250 Mitarbeiter hat der Möbelhersteller in Österreich, etwa 35 kommen noch in der firmeneigenen Polsterei in Tschechien dazu. An insgesamt zehn Montageplätzen werden in Altheim die letzten Teile zusammengesetzt, Tische, Stühle und Schränke finalisiert und dann für die Auslieferung gut verpackt.