Der Bergdoktor liest

Normalerweise rettet er im Tiroler Örtchen Ellmau in der beliebten Fernsehserie „Der Bergdoktor“ Leben. Doch heute ist Hans Sigl in einer anderen Rolle im Großen Festspielhaus zu sehen. Am Programm steht die klangbombastische und personell aufwändige (108 Musiker im Orchester) „Alpensinfonie“, die Beschreibung einer Wanderung, von Richard Strauss. Zwischendurch liest Sigl Textpassagen verschiedener Autoren wie Eichendorff und Rilke, aber auch Gedanken der Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner vor.