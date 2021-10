Babykater brutalst getötet: Tierhasser droht Haft

Herzloser Tierhasser! Ein noch unbekannter Täter köpfte in Ried (OÖ) einen kleinen Kater, stopfte den Kadaver in ein Sackerl und schleuderte ihn in den Straßengraben. Eine Hundebesitzerin entdeckte den grausigen Fund und alarmierte die Tierfreunde von der Pfotenhilfe. Dem Tierquäler drohen zwei Jahre Haft!