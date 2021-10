Reh ausgewichen: Auto kracht gegen Steinmauer

Besonders jetzt im Herbst steigt wieder die Gefahr von schweren Wildunfällen auf den heimischen Straßen. Am Freitag in den frühen Morgenstunden bekam das ein 41-jähriger Autofahrer im Tiroler Pitztal am eigenen Leib zu spüren. Als er einem Reh auswich, krachte er gegen eine Mauer und erlitt dabei erhebliche Verletzungen.