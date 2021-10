34-Jähriger starb bei einer Frontalkollision

Tragischer Unfall am frühen Donnerstagnachmittag auf der B 131 in Walding. Ein 34-Jähriger aus Feldkirchen an der Donau geriet am Weg in seine Heimatgemeinde in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer 64-jährigen Autofahrerin. Trotz sofortiger Hilfe verstarb der 34-Jährige.