Zukunft von Bürgermeister Gerhard Beer noch offen

Beers Alkofahrt mit dem gemeindeeigenen E-Auto endete vor kurzem an der Hausmauer eines Gasthofs in Doren. So weit, so unrühmlich. Statt Vertuschungsversuchen rief das Gemeindeoberhaupt allerdings die Polizei, versprach für den entstandenen Schaden am Gebäude sowie am Auto aufzukommen - und entschuldigte sich. In Zeiten wie diesen offenbar nicht ganz selbstverständlich.