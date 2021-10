Die TV-Highlights am ersten Herbst-Wochenende!

Richtig magisch wird es am Donnerstag hingegen rund um das 20-Jahre-Jubiläum des wohl bekanntesten Zauberers der Welt: Harry Potter. So zeigt Sat1 um 20.15 Uhr Teil 1 der Film-Saga basierend auf den Büchern von J.K. Rowling, „Der Stein der Weisen“. Und um 23.30 Uhr tauchen Fans, ebenfalls auf Sat1, in „Exklusive Einblicke: 20 Jahre Harry Potter“ noch tiefer in die magische Welt des Jungen mit der Narbe auf der Stirn ein. Die Sendung bietet spannende Hintergrundinformationen und auch eine Spurensuche in die Film-Sets in London!