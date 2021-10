Strudelfülle aus dem Kunststoffbeutel

Gurken, Silberzwiebeln, Rote-Rüben-, Bohnen- und Puszta-Salat - gerade zu Beginn der Corona-Pandemie und in den Lockdown-Phasen war der Trend zum Befüllen der Vorratsschränke stark erkennbar. Was davon geblieben ist? „Das Einkaufsverhalten hat sich so weit geändert, dass die Menschen wieder die Lebensmittel für die nächsten zwei, drei Tage und auch wieder mehr haltbare Produkte daheim haben“, sagt Klaus Hraby.