Ermittler: Akku führte zum Großbrand in Kössen

Niemand war laut Angaben der Mitarbeiter in der Halle, als der Akku am Dienstag gegen 10 Uhr aus noch immer nicht restlos geklärten Gründen Feuer fing. „Vermutlich war der gelagerte Akku in irgendeiner Form beschädigt“, fasste Wolfgang Span vom Landeskriminalamt zusammen. Die Batterie begann zu brennen – „dabei können glühende Teile quer durch den Raum geschossen werden“.