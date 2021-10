Großbrand in Recyclingbetrieb für Elektroautos

Akkus fangen immer wieder zu brennen an

Außerdem seien Akkus und Teile von Elektroautos im Gebäude gelagert gewesen. „Man geht am Anfang vor wie bei jedem Brand. Am wichtigsten ist, dass die Akkus gekühlt werden, weil die immer wieder zu brennen beginnen. Mittlerweile sind die Akkus aber in Sicherheit. Von denen geht keine Gefahr mehr aus“, sagte Dominik Schwentner, Einsatzleiter der Feuerwehr Kössen dem ORF Tirol.