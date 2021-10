Im Grazer Sparschwein stecken 127 Millionen Euro

Das Finanzressort nimmt daher in jeder Regierung eine Schlüsselrolle ein, hier werden auch die Weichen für alle anderen Sachgebiete gestellt. In Graz hat derzeit (noch) Günter Riegler von der ÖVP das Amt inne, die KPÖ hat in der Person von Manfred Eber bereits Anspruch auf den Finanzstadtrat angemeldet - das birgt ordentlich Zündstoff.