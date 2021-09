Thema Verkehr: Wichtige Weichenstellungen für Graz

Wer übernimmt die Verantwortung?

Und wer könnte Verkehrsstadtrat werden? Elke Kahr hat durchblicken lassen, dass sie lieber wieder für den Gemeindebau oder das Sozialressort zuständig wäre. Bei SPÖ-Chef Michael Ehmann liegen Anspruch („Ich will Verkehrsstadtrat werden!“) und Wirklichkeit (9,5 Prozent) zu weit auseinander. Es wurde darüber spekuliert, ob die Kommunisten den „Sozis“ einen Stadtrat überlassen. Am Montag fiel zuerst der Name Wolfgang Wehap (Kahrs „Verkehrsreferent“), gestern wurde dann Manfred Eber, bisher KPÖ-Klubobmann, als dritter Stadtrat nominiert.