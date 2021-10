Mörder beging mit Ex-Mithäftling Raubüberfall

Rückblende zum Juli 2006: Damals erschlug Jürgen H. in Lambach als letzter Gast den Wirt Josef Muhr (68) mit einem Sesselbein. Dessen Lebensgefährtin fand den Toten am nächsten Morgen in der Gaststube. Jürgen H. war schnell im Visier der Mordermittler, leugnete aber. Doch Fingerabdrücke und Blutspuren des Täters auf dem als Mordwaffe verwendeten Sesselbein und Blutspuren des Opfers am Handy des Mörders waren eindeutige Indizien. Für die Bluttat fasste Jürgen H. eine lebenslange Haftstrafe aus, saß schon 15 Jahre, war nun Freigänger.