Radler im Waldviertler bald vor Steinen geschützt

Viele Rad-Unfälle und Beschwerden waren ausschlaggebend, dass die 3,4 Kilometer lange Straße im Bezirk Waidhofen an der Thaya mit 4,5 Metern Breite ausgebaut wird. Die Radstrecke führt als Ergänzung von Waidhofen zu einer Rad-Holzbrücke über den Thayafluss und am Golfplatzgelände vorbei, bevor sie dann auf der künftig befestigten Straße von Hollenbach nach Dietmanns führt. Dort kann wieder in die NÖ Top-Radroute eingefädelt werden.