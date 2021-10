Robbie Williams hofft auf Duett mit Helene Fischer

Auch gemeinsame Live-Auftritte gab es bereits. Williams gibt nach Angaben des Veranstalters am 27. August 2022 sein einziges Deutschland-Konzert im kommenden Jahr in München. Fischer ist eine Woche vorher - am 20. August - ebenfalls für ihr einziges Deutschland-Konzert zu Gast in der bayerischen Landeshauptstadt. Sein geplanter Auftritt auf dem Messegelände werde „eines der größten Live-Konzerte seiner bisherigen Karriere in Deutschland, Österreich und der Schweiz“, hieß es von Williams‘ Veranstalter.