Das Babyglück lässt Jennifer Lawrence strahlen

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Cooke Maroney erwartet Jennifer Lawrence ihr erstes Kind. Am Wochenende lief die Schauspielerin in New York Paparazzi über den Weg, die kräftig auf den Auslöser drückten. Kein Wunder, immerhin zeigte die 31-Jährige im engen, schwarzen Crop-Top und in einer schwarzen Leggings stolz ihren mittlerweile schon recht stattlichen Babybauch.