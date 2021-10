Föhn-Sturm sorgt für brenzlige Momente am Bodensee

Bei Windstärken bis 70 km/h und über zwei Meter hohen Wellen, gerieten vor Langenargen (D) zwei Segelboote in Seenot. Beide konnten nicht mehr rechtzeitig in tieferes Wasser gebracht werden und wurden in weiterer Folge an Land gespült. Fast zeitgleich geriet ein Segler vor Romanshorn (D) in Seenot, welcher mit den hohen Wellen zu kämpfen hatte. Dieser konnte sich allerdings dann doch noch selbständig in den Hafen Romanshorn retten.