Intime Fragen an Arbeitslose bei AMS-Projekt

Fragen nach Geschlechtskrankheiten

Auch über Geburtsfehler, Geschlechtskrankheiten und psychische Störungen soll Auskunft erteilt werden - und zwar per Webseite von Jobnet AG. Dass sich Arbeitssuchende in diese deutsche Datenbank eintragen, irritiert viele. „Was mit unseren Daten passiert, erfahren wir nicht“, klagen Betroffene. „Diese Aktion geht weit über das hinaus, was das AMS die Klienten fragen darf. Das muss abgestellt werden“, so Drobits. Er kündigt eine parlamentarische Anfrage an Minister Martin Kocher an. „Ich will vom Arbeitsminister auch wissen, wer für diese unzulässigen, ins Privatleben gehenden Fragen verantwortlich ist.“