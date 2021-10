Betrunkene (18) rammt jungem Mann Messer in Bauch

Bei einem Fest in der niederösterreichischen Gemeinde Traisen im Bezirk Lilienfeld kam es in den frühen Samstagmorgenstunden zu einer Bluttat: Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Melk rammte gegen 4.30 Uhr einem gleichaltrigen Burschen ein Klappmesser in den Bauch. Der 18-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Lilienfeld gebracht.