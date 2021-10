Die Steirer essen viel zu wenig Gemüse

Um diesem Trend entgegenzuwirken und ein Bewusstsein für das Thema gesunde Ernährung zu schaffen, ruft der Gesundheitsfonds Steiermark - im Rahmen der steiermarkweiten Kampagne „Sei amol g’miasig“ - für den Oktober den „g’miasigen Monat“ aus. „Gemüse ist gesund und noch dazu in großer Vielfalt und hervorragender Qualität in der Steiermark vorhanden. Sei amol g‘miasig ist eine tolle Informationskampagne diesen reichen Schatz nicht nur in Erinnerung, sondern auch wieder vermehrt in den Magen zu ‘rufen‘“, sagt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.