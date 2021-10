Sturm-Schock! Für Kiteishvili ist Herbst vorbei

Der georgische Mittelfeldspieler Otar Kiteishvili hat sich im Europa-League-Spiel gegen PSV Eindhoven am Donnerstag am rechten Sprunggelenk verletzt. Gleich nach dem Spiel wurden mehrere Untersuchungen durchgeführt, die einen Riss des Syndesmosebandes ergaben. Schon am Samstag soll Kiteishvili operiert werden, für die restlichen Spiele im Herbst steht er Sturm damit nicht zur Verfügung.



Schmerzlicher Verlust

„Otar ist einer unserer wichtigsten Offensivkräfte und sein Ausfall schmerzt uns alle sehr. Wir hoffen, dass die Operation gut verläuft und er schnell wieder zurück kommt“, sagt Sportchef Andreas Schicker.