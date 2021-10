Erhöhtes Darmkrebsrisiko bei unter 50-Jährigen

Damit zeigen Programme zur Darmkrebsfrüherkennung zwar insgesamt gute Erfolge, aber immer mehr Expertinnen und Experten blicken voller Sorge auf die Gruppe der unter 50-Jährigen. Denn gerade in dieser Gruppe ist die Neuerkrankungsrate an Dick- und Enddarmkrebs in den Industrienationen in den vergangenen Jahren am Steigen.