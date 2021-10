Verbund-Chef hat „Sorge, ob Energiewende gelingt“

„Wir brauchen einen gesellschaftlichen Schulterschluss und müssen auf der Stelle handeln, und das mit ganzer Kraft“, so Strugl. Ähnlich argumentieren auch andere in E-Wirtschaft und Industriebetrieben. Für die Energiewende seien in den knapp 20 Jahren Tausende neue Windräder, Fotovoltaikanlagen, verbesserte Wasserkraftwerke, Speicher sowie die Leitungsnetze erforderlich. Bei all den notwendigen Vorläufen „ist für uns 2030 schon morgen“. In Summe muss die Erzeugungskapazität bei Strom von jetzt 26 Gigawatt um weitere 19 Gigawatt erhöht werden. Die Strombranche wird dafür 40 Milliarden Euro investieren.