Neues Klimaticket soll Pendlern viel Geld sparen

Vom versprochenen 1-2-3-Ticket ist nicht mehr viel übrig. Nicht nur weil es teurer als erwartet ist, auch der Name wurde in Klimaticket geändert. Trotzdem bleibt mit dem neuen Jahresticket vor allem für Pendler einiges mehr an Geld im „Börserl“. Eine Jahreskarte für die Strecke Enns–Linz kostete bisher 582 Euro, mit dem Klimaticket OÖ Regional künftig 365 Euro: 217 Euro Ersparnis. Und für Freistadt–Linz zahlt man statt 1023 Euro nur 365 Euro.