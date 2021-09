Nehammer traf am Westbalkan von der Leyen

Am Ende seiner zweitägigen Westbalkanreise hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch am Flughafen in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einem kurzen Gespräch getroffen. Diese vermittelt derzeit am Balkan nach den massiven Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien. In Belgrad hat von der Leyen am Abend ein Treffen mit Präsident Aleksandar Vucic geplant.