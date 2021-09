Streit ums Geld: Notärzte sind am Land Mangelware

Da das gesamte Wochenende über zum wiederholten Mal kein Notarzt für den Bezirk Weiz zur Verfügung stand, gehen in der Region die Wogen hoch. Auch in anderen steirischen Bezirken kennt man das wachsende Versorgungsproblem, einer der Gründe dafür wurzelt in der ungleichen Entlohnung für Impf- und Notarztdienste.