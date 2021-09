Gastro-Pächter schmissen noch vor Übernahme hin

„Leider gibt es zwischen Touristenverband und einem angrenzendem Landwirt einen zurzeit unlösbaren Streit. Daher ziehen wir uns von einer Übernahme des Hegerberg-Schutzhauses zurück.“ So verkünden Paul und Gusty Rosenberger das Ende ihrer Gastropläne in Stössing. Auf Anfrage verstehen die Gastronomen die Beweggründe für die Absperrung des alten Skilifts mittels Weidezaun zwar, die Situation sei aber kompliziert: „Wir haben schon tausende Euro investiert und Mitarbeiter engagiert, aber ohne Parkplätze und schönes Ambiente ist es sinnlos“, so Paul Rosenberger.