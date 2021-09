Gewerkschaft will geimpfte Schwangere freistellen

Vida-Bundesfrauenvorsitzende Olivia Janisch forderte einen Anspruch auf Sonderfreistellung für alle werdenden Mütter in körpernahen Berufen und betonte: „Der Regierung müssen alle schwangeren Frauen und ihre ungeborenen Kinder gleich viel wert sein - am Arbeitsplatz und auch in der Gesellschaft darf es keine Diskriminierung geben.“