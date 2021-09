So umgehen Ghostwriter-Agenturen die UG-Novelle

Die Ghostwriting-Agenturen sind sich zurzeit sehr gut dessen bewusst, dass sie einige Kunden, nämlich die österreichischen Kunden, in Zukunft nicht mehr bedienen können werden. Sie haben sich daher bereits jetzt auf die Umstellung nach der UG-Novelle vorbereitet. Unter anderem haben sie ihre Webseiten entsprechend angepasst: Sie weisen die Kunden darauf hin, dass sie keine Ghostwriter-Unterstützung mehr für Österreicher und österreichische Studenten anbieten. Davon zeugen entsprechende Hinweise auf den Webseiten der seriösen Anbieter: „Aufgrund der Hochschulrechts-Novelle in Österreich hat sich die Unternehmensführung […] dazu entschieden, den gesamten österreichischen Markt in Zukunft nicht mehr zu bedienen“. Anmerkungen in den AGBs machen darüber hinaus die österreichischen Kunden auf die Änderung in der Gesetzgebung aufmerksam: „Ab dem 1.10.21: Vom Angebot Ghostwriting von Musterarbeiten sind Auftraggeber ausgeschlossen, die entweder eine österreichische Staatsangehörigkeit besitzen oder an einer österreichischen Universität/Hochschule studieren“, wie es auf der Webseite von Business And Science zu lesen ist.